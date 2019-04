Petição pede lei sobre bullying para que se resolva lacuna legal

Dina Margato Hoje às 16:42 Facebook

O pai de uma adolescente vítima de bullying lançou uma petição que apela à penalização deste fenómeno como crime específico em Portugal. O pedido de retoma do processo legislativo - interrompido há 10 anos - seguiu já para diversos grupos parlamentares.

A petição apoia-se nas conclusões da jurista Julita Ventura, que realizou um estudo sobre o enquadramento jurídico do bullying. As forças policiais continuam a inscrevê-lo em duas categorias: injúrias, ameaças e ofensas à integridade física. Helena Sampaio, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, APAV, confirma: "O bullying não é criminalizado enquanto fenómeno em si, mas consegue-se sempre encontrar matéria-prima para enquadramento legal".

Para o autor da petição, Rui Martins, o facto de as agressões exercidas entre pares de forma persistente não terem um enquadramento legal, e de serem inseridas noutras situações, desvaloriza este tipo de agressão, quando esta atinge proporções preocupantes, causando danos vida fora, traumas difíceis de superar. Por isso defende que "o bullying deve ser tratado como crime público e as escolas obrigadas a possuírem planos de ação".

Chegou a existir, há 10 anos, um projeto legislativo (proposta de lei 46/XI/2ª de 2010) sobre o crime de violência escolar que não chegou a transformar-se em lei. Caducou por falta de publicação, refere a jurista Julita Ventura. Existe a este respeito uma "lacuna na legislação".

Em rigor, explica, "apesar de haver quem defenda que estas situações já estariam criminalizadas pelos artigo 143º do Código Penal, o facto de o bullying consistir, não em agressões físicas pontuais, mas em agressões reiteradas, designadamente, micro agressões físicas diárias, verbais, sociais ou psicológicas, e por não deixarem marcas físicas visíveis, não tem valor para o atual código penal".

Existe no nosso "sistema penal uma lacuna neste âmbito pois, por um lado, existem atos enquadráveis na violência escolar que não encontram punição nos tipos de crime existentes e, por outro lado, também não é permitido aplicar a lei tutelar educativa na medida em que esta se aplica apenas a menores que tenham praticado facto qualificado como crime pelo código penal".

A proposta de lei de 2010 foi um passo importante para a consciencialização da necessidade de proteção destas vítimas mas também não está isenta de críticas, acrescenta a jurista. "Centra-se na gravidades dos atos e não na reiteração, e não contempla a diferença de poder entre agressor e vítima". Depois disso, surgiu o projeto de lei 495/XI, apresentado em janeiro de 2011, por um grupo de deputados do CDS-PP, que foi rejeitado pela assembleia. Este criava o crime de violência escolar, idêntico à proposta de lei do Governo, mas incluía a gravidade dos maus tratos, e a menção expressa ao docente e examinador.

Devido às semelhanças, a jurista considera que o próprio fundamento utilizado para a tipificação da violência doméstica poderá ser aqui chamado para justificar a criação do crime de violência escolar.

Combinar "aulas e tortura"

Para os profissionais da educação, o gozo maldoso e as agressões repetidas invadiram os recreios e ganharam sofisticação com a explosão das redes sociais. Luís Fernandes, que acompanha e apoio crianças vítimas e também agressores, conta que um dos meninos lhe revelou, certo dia, que a sua "escola combinava aulas e tortura", correspondendo a tortura aos intervalos. Outro deixava claro que a dor de ser mira de comentários constantes em grupos do Whatsapp o incomodavam mais do que uma tareia.

Só a PSP reportou mais de 5 casos dia no decorrer de 2018, contando com fins de semana. E as denuncias serão a ponta do iceberg, dizem os professores e psicólogos.

De qualquer modo, quem trabalha no terreno com os miúdos, prefere um caminho que aposte na prevenção. O psicólogo Luís Fernandes, também autor de um livro sobre a matéria, propõe a criação de um Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Bullying. "É preciso criar um conjunto de estratégias e linhas orientadoras para as escolas, no sentido de mudar comportamentos, pois 70% do bullying acontece em ambiente escolar".

A formação junto de professores e funcionários seria fundamental, diz. Tal como um conjunto de ações concertadas sob a égide do Ministério da Educação".Costuma dizer que são muitos "os órfãos de pais vivos", como lhes chama, miúdos que crescem com pais ausentes ou com pais presentes que pouco interagem e comunicam com eles. Atrás da porta da consulta, revela, multiplicam-se os casos de solidão, isolamento, devido à falta de atenção e conforto afetivo.

Paulo Costa, responsável pela Associação Anti-Bullying para Crianças e Jovens, também se mostra favorável a uma abordagem que parta primeiro pela prevenção. "É preciso esclarecer os miúdos, dar-lhe esclarecimentos para que esclarecidos percebam que não se trata de brincadeira, ainda que de mau gosto, e que é preciso denunciar. Os observadores são muito importantes neste processo".

"Não tem que ver com fazer queixinhas", explica. "Está a ser-se altruísta e a ajudar o outro". Refletindo sobre o assunto: "Talvez seja de legislar no sentido de desenvolver estratégias anti-bullying". A justiça surge quando a prevenção e a educação falhou", afirma. Lembra que legislar por si não resolve o problema.