Pinto Luz: PSD não deve apresentar-se às eleições "como um clube de amigos"

Miguel Pinto Luz, vice presidente da Câmara de Cascais e crítico da liderança de Rui Rio reagiu, esta terça-feira, pela primeira vez ao seu afastamento das listas de candidatos a deputados, para as quais tinha sido indicado pela Distrital de Lisboa: "O PSD não se deve apresentar aos portugueses 'como um clube de amigos''', escreveu, numa declaração ao JN, citando posições anteriores do líder.

"Estive disponível para servir o meu país no parlamento através do PSD. Muito me honrou o convite da distrital de Lisboa para ser o primeiro nome indicado. Sei qual deveria ter sido o caminho do PSD, mas por agora apenas sei qual o meu caminho, e não é um veto que me irá fazer recuar ou ter dúvidas sobre o futuro", disse. Recorde-se que no passado Pinto luz, antigo líder da distrital de Lisboa, já assumiu vir a disputar a liderança do partido no futuro.

"Acerca das listas, só me ocorre concordar com o princípio proclamado pelo Dr. Rui Rio há uns meses, quando dizia que o PSD não se deve apresentar a eleições perante os portugueses como um "clube de amigos" .Nada mais quero falar neste momento, para além de, mais uma vez, me mostrar disponível para na campanha ajudar o PSD", disse.

O PSD tem está noite em Guimarães um conselho nacional para aprovar as listas as legislativas de 6 de outubro, onde os críticos da liderança prometem contestar o processo de elaboração das listas e o afastamento de deputados tidos como críticos. A decisão de Rio de renovar as listas deverá levar à saída de cerca de 60 dos atuais 89 deputados da bancada do PSD na Assembleia da República.