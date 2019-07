Porto e Lisboa já fazem quase tanto lixo como antes da crise 

Ana Sofia Rocha Hoje às 07:34 Facebook

Produção de lixo não pára de crescer nas duas áreas metropolitanas. Aumento do poder económico é o principal fator, mas turismo também impulsiona esta tendência.

A quantidade de lixo produzido nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa no ano passado está perto dos valores que se verificavam antes da crise financeira. O crescimento do poder económico aliado ao turismo, que chega a estas duas áreas do país, têm feito crescer o volume de resíduos produzidos. Em 2018, alguns municípios chegaram mesmo a ultrapassar as toneladas produzidas há dez anos. E a tendência é de subida. Os dados são das quatro empresas que gerem o lixo dos principais concelhos das áreas metropolitanas.

Entre 2009 e 2012, os números indicavam uma trajetória descendente. Mas, mais do que uma preocupação ambiental, esses dados eram reflexo da diminuição do consumo. "Os baixos números eram o reflexo da crise", explicou ao JN a Lipor, Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto.