Porto e seis outros distritos vão ter noites tropicais

Sete distritos do Norte e Centro do país, entre eles o do Porto, irão estar sobre alerta máximo de incêndios rurais este fim de semana.

As SMS de alerta da Proteção Civil começaram entretanto a ser recebidos desde as 18 horas desta sexta-feira pelas populações da região Norte.

Segundo a Proteção Civil, as noites serão tropicais e apela para o cuidado de se evitarem comportamentos negligentes.

A partir da meia-noite desta sexta-feira, o Porto, Braga, Bragança, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu verão passar "o nível especial de alerta para o nível vermelho". O alerta mantém-se até às 23.59 horas de segunda-feira.

O Adjunto do Comando da Proteção Civil, Alexandre Penha, garantiu que nestes distritos, principalmente da "região acima do Douro", irão sentir-se "noites tropicais".

"A população deve adequar os seus comportamentos a este quadro meteorológico", disse esta sexta-feira o responsável.

O alerta vermelho destina-se ao dispositivo da Proteção Civil, para que haja, se necessário, uma mobilização geral de todos os meios. Alexandre Penha referiu que a GNR e os FEB (Força Especial de Bombeiros) irão estar "em pré-posicionamento ATA (ataque ampliado)".

Já esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tinha colocado em risco muito elevado de incêndio, para este fim de semana, mais de 60 municípios dos distritos de Viana do Castelo, Bragança, Braga, Vila Real, Viseu, Aveiro, Faro, Portalegre, Castelo Branco e Leiria. Nestes distritos as temperaturas estarão acima dos 30ºC.

Segundo o IPMA, a subida das temperaturas é motivada pelo "transporte de uma massa de ar quente e seco com trajeto pela Península Ibérica e Marrocos".

Ao JN, a Proteção Civil indicou que as SMS de alerta às populações já começaram a ser emitidas esta sexta-feira, pelas 18 horas, chegando aos telemóveis nas próximas horas.