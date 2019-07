Porto: Há muita gente a falar aos turistas daquilo que "pouco sabe"   

Hoje às 09:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A falta de fiscalização no Turismo leva profissionais encartados a tecer duras críticas ao estado do setor.

A Estação de S. Bento, no Porto, é um local por excelência de reunião de grupos de turistas que, de máquina em punho, se acotovelam para conseguir a melhor fotografia. São encaminhados para ali pelos guias contratados em agências ou através da internet. O barulho é ensurdecedor e cada guia tenta gritar mais alto que o outro. A mistura de idiomas baralha o cidadão comum que utiliza os comboios da CP.

Frenético e de microfone mãos livres, Hermi Redonda destaca-se da concorrência. Com gestos largos, o jovem galego conduz um conjunto de turistas espanhóis pelo átrio, entoando um castelhano rápido. À primeira vista, parece estar a vender algo, mas todos o seguem com atenção. "Faço isto desde o ano passado. Já conhecia o meu chefe, meu colega no clube que frequentava", conta Hermi (na foto).