Porto mantém 2.º lugar e Gaia entra para o top das melhores cidades

Vila Nova de Gaia entrou, pela primeira vez, no top 10 nacional das melhores cidades para viver, investir e visitar, passando a ocupar a 9.ª posição, de acordo com 5.ª edição do Portugal City Brand Ranking 2018, que será divulgado hoje. Lisboa mantém a liderança e o Porto a segunda posição.

A performance do concelho liderado por Eduardo Vítor Rodrigues merece destaque com a atribuição, pela Bloom Consulting, de duas "Marca Estrela", a nacional e a dos negócios. "Esta distinção não é atribuída, necessariamente, aos municípios que mais lugares subiram na tabela, mas, sim, àqueles que conseguiram, através de excelentes resultados, destacar-se e alcançar posições importantes nas respetivas regiões ou dimensões do ranking", diz Filipe Roquette, diretor-geral da Bloom Consulting. Gaia sobe 10 posições na tabela dos negócios e está em 6.º lugar. A cidade só perde terreno na dimensão turística, já que cai uma posição, ficando em 18.º.

O ranking Portugal City Brand Ranking 2018 destaca que, apesar dos "excelentes resultados" obtidos por municípios como o Porto, Cascais e Braga, "é a capital que continua a dominar todas as dimensões" do estudo. O Porto mantém e reforça o 2.º lugar como a principal cidade nacional para investir, visitar ou viver.

Mas há algumas surpresas. Além de Gaia, há também a entrada de Ponta Delgada no top 25 nacional, permitindo que, pela primeira vez, as sete regiões do país estejam representadas nesta tabela. "Os Açores são a região que percentualmente mais cresceu", sublinha Filipe Roquette.

Interesse por Portugal não pára

Para estabelecer estes rankings, o estudo analisa variáveis estatísticas e também digitais. Assim, conclui que Portugal está cada vez mais na mira dos investidores e dos turistas. O ranking de 2018 conclui que a procura digital por temas relacionados com os municípios portugueses "não pára de aumentar" e subiu quase 40% face ao ano anterior. São mais de 70 milhões de pesquisas, em cinco línguas diferentes, realizadas nos motores de busca, com especial destaque para os tópicos relacionados com o turismo. Alojamento, restaurantes e atividades de lazer são as mais procuradas, mas, nas referências com maior crescimento, destaque para o surf, tópico que praticamente duplicou face ao ano anterior.