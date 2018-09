Porto não perdoa recuo no Infarmed

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 00:31 Facebook

Governo não avisou Autarquia de que ia congelar mudança do serviço. Vozes da região pedem demissão do ministro da Saúde.

A decisão apanhou todos de surpresa. Ao contrário do que sucedeu na véspera do anúncio da transferência do Infarmed para o Porto, em novembro, desta vez não houve telefonema do primeiro-ministro e do ministro da Saúde a avisar a Câmara do Porto e Rui Moreira. A Autarquia soube pela comunicação social que, afinal, o Governo voltava atrás com o que tinha dito. Após o choque e a tristeza iniciais, agora é a vez da indignação. Na região, ouvem-se vozes a exigir consequências e até a demissão do ministro.



