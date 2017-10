Porto nas cinco cidades favoritas para acolher Agência do Medicamento

Hoje às 12:51, atualizado às 13:42 Facebook

O Porto está entre as cinco cidades favoritas para acolher Agência Europeia do Medicamento (EMA), aparecendo classificada com "performance de topo" ou "qualidade muito elevada" nas seis dimensões da avaliação, segundo um estudo divulgado esta terça-feira.

Feito pela consultora Ernst & Young, a pedido da Associação Comercial do Porto (ACP), o estudo "A posição do Porto no processo de relocalização da EMA" coloca a candidatura portuguesa "entre as mais fortes" na corrida à relocalização da agência (que vai deixar o Reino Unido), juntamente com Amesterdão, Copenhaga, Estocolmo e Viena.

"O Porto está em jogo para ganhar", frisou Eurico Castro Alves, representante da Câmara do Porto na Comissão de Candidatura Portuguesa à relocalização da EMA, durante a apresentação da análise "crítica e independente" às 19 candidaturas.

De acordo com um dos autores do estudo, Hermano Rodrigues, o Porto "destaca-se pelo equilíbrio da candidatura", já que "está sempre entre o primeiro e o segundo campeonato em todos os critérios", obtendo a pontuação máxima em quatro critérios e a segunda melhor classificação nos restantes seis, algo que não acontece com Copenhaga ou Amsterdão, por exemplo.

De acordo com o relatório, "o Porto surge com a classificação máxima em quatro dos seis critérios, estando no segundo patamar no que respeita às acessibilidades da cidade e transportes e na oferta educativa dos filhos dos funcionários da EMA".

"Uma notação elevada, e estável, nos seis critérios, é um argumento importante na distinção entre boas candidaturas", acrescenta o documento.

A classificação máxima diz respeito às "características do edifício" para acolher a sede da agência", à "integração social das famílias" dos seus funcionários", à "capacidade para assegurar o funcionamento da EMA durante o período de transição" e à "distribuição geográfica" de agências internacionais.

"Foram analisadas também as outras candidaturas e colocadas comparativamente, numa lógica de rating e não de ranking. Isto foi feito à luz dos critérios definidos e da nossa interpretação dos critérios, que é, necessariamente, subjetiva. Mas o objetivo foi fazer um estudo incisivo, crítico e independente", frisou Hermano Rodrigues, um dos autores do estudo.

Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto, destacou que o Porto "está entre as cinco cidades favoritas" para acolher a EMA, pelo que "tudo pode acontecer" e "pode mesmo ganhar".

"Vamos lutar até à última pela vitória", vincou.

Questionado sobre qual o lugar que o Porto ocupa entre as cinco melhores classificadas no estudo realizado, Nuno Botelho vincou: "Interessa-nos é acabar em primeiro".

Para Ricardo Valente, também representante da comissão de candidatura, o estudo demonstra "que o Porto faz parte de uma primeira liga europeia" e que a cidade "é capaz de ser uma centralidade relevante para o país".

O também vereador da Câmara do Porto notou que o Porto "é a única candidatura com luz verde para as três localizações propostas", nomeadamente para a da praça D. João I, tendo garantido em Bruxelas, a 06 de outubro, que o edifício Palácio Atlântico, com 29 mil metros quadrados, "tem capacidade para acolher 1300 pessoas".

"As localizações do Porto são um ponto forte e o Porto é a única cidade a apresentar três localizações que se enquadram nos critérios definidos pela União Europeia", frisou.

Ricardo Valente admitiu que as ligações aéreas do Porto a outras capitais europeias "são um problema que não há como esconder", mas frisou tratar-se de um problema resolúvel.

Isto porque o aeroporto "tem capacidade de expansão para um aumento da oferta" até aos 20 mil passageiros por ano e "porque se a EMA vier para o Porto as companhias aéreas certamente irão colmatar as falhas atualmente existentes".

"Estamos a sensibilizar Bruxelas para esta questão", vincou.