Portugal continental entra no fim de semana com máximas de 24 graus

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para esta sexta-feira, em Portugal continental, céu pouco nublado e uma subida da temperatura máxima, condições que se deverão manter ao longo do fim de semana.

Apesar de se registar uma pequena subida das temperaturas máximas, "acima do habitual para a época do ano", as mínimas vão descer, esperando-se um "acentuado arrefecimento noturno" e a "formação de geada em alguns locais do interior Norte", informa nota do IPMA.

As temperatuas mínimas vão variar entre 1 e 11 graus, respetivamente em Bragança e Faro, e as máximas vão variar entre os 15, na Guarda, e os 24, em Santarém, sendo iguais ou superiores a 20 na maioria dos distritos.

Quanto ao vento, será fraco a moderado (até 30 km/h) de sudeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas nas terras altas.

No fim de semana, as condições meteorológicas devem manter-se, com mais uma pequena subida da temperatura máxima prevista para sábado, na região Sul, em especial no Algarve.

