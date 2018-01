Portugal distinguido com prémio da Organização Mundial do Turismo

Ontem às 20:19 Facebook

O Turismo de Portugal foi distinguido esta quarta-feira com o primeiro lugar na categoria "Inovação nas Políticas Públicas e Governança" da Organização Mundial do Turismo (OMT), numa cerimónia realizada na Feira Internacional de Turismo de Madrid.

A autoridade responsável pela promoção internacional do turismo português foi distinguida pelo projeto formativo das escolas do Turismo de Portugal - denominado "Tourism Training Talent" (TTT, Formação de Talentos do Turismo) -, que concorreu contra outros dois projetos apresentados pela Argentina e pela China.

O galardão ganho pela instituição pública portuguesa é um dos quatro que foram concedido pela OMT - agência especializada das Nações Unidas com sede em Madrid e a principal organização internacional neste setor - para a "Excelência e Inovação no Turismo".

O Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral recebeu o prémio, acompanhado pelo presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo. "Receber este prémio dá-nos a certeza de que, apesar de ambiciosa, a estratégia que foi delineada e as consequentes mudanças que implementámos, eram imperativas num mercado em constante mutação", disse o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo.

O programa TTT visa o aumento das competências dos alunos e profissionais, adaptando a sua formação às novas tendências, abrindo as escolas à comunidade e incentivando o empreendedorismo, ampliando o papel da formação a outras atividades e valorizando as carreiras, promovendo o trabalho no turismo.

Segundo o Turismo de Portugal, este "novo e abrangente programa" foi criado para a sua rede de 12 Escolas de Turismo e é focado essencialmente no talento das pessoas, no desenvolvimento de "soft skills", na inovação e na internacionalização dos profissionais do turismo.