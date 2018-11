Portugal e Espanha pressionam Bruxelas para financiar fronteiras

Alexandra Figueira Hoje às 08:33 Facebook

Portugal e Espanha querem pressionar a União Europeia a aumentar o financiamento a projetos transfronteiriços, invocando o facto de a raia ibérica ser pobre, envelhecida e despovoada, ao contrário da norma na Europa.

Esta quarta-feira, na 30.ª Cimeira Luso-Espanhola, em Valladolid, Espanha, será lançada a Estratégia Ibérica para as questões do Despovoamento e do Envelhecimento.

João Paulo Catarino, secretário de Estado da Valorização do Interior, e Meritxell Batet, ministra da Política Territorial e Função Pública de Espanha, querem reforçar junto de Bruxelas as necessidades da raia ibérica. "A fronteira entre Portugal e Espanha tem contextos específicos, de despovoamento e envelhecimento, que não se encontram no resto da Europa", afirmou ao JN João Paulo Catarino. Por isso, os dois países querem "uma estratégia ibérica com políticas mais agressivas."

A estratégia será delineada por uma equipa de trabalho com elementos dos dois lados da fronteira, tendo em vista o próximo quadro de fundos europeus, para 2020 a 2027, no âmbito do programa Interreg/POCTEP, que vai na quinta edição. Até 30 de abril, a equipa liderada por Anselmo Castro (vice-reitor da Universidade de Aveiro) e Isaura Leal (comissária espanhola para o Desafio Demográfico) terá três tarefas.

Fronteira vai até ao Porto

A primeira tarefa é propor estratégias territorializadas que "respondam a problemas específicos das regiões mais vulneráveis", lê-se no acordo.

A segunda é desenhar propostas concretas de partilha de serviços em áreas como a saúde, educação, segurança social, emprego, turismo, proteção civil, infraestruturas, mobilidade e inovação.

Por último, serão redefinidas as regiões que podem receber fundos transfronteiriços, disse João Paulo Catarino. Hoje, são elegíveis 21 das 23 regiões nacionais (de fora, só ficam a Lezíria do Tejo e a Área Metropolitana de Lisboa). Ou seja, o mapa permite que os 366 milhões de euros destinados à fronteira possam ser aplicados no Porto, Coimbra, Leiria ou Braga - uma abrangência que a equipa quer reduzir.

Ferrovia sem novidades

Na cimeira, haverá encontros bilaterais nas áreas da economia, ciência, educação, trabalho, administração interna, infraestruturas, ambiente, agricultura e negócios estrangeiros, bem como um encontro entre os dois chefes de governo.

Quanto à ferrovia, o JN apurou que serão reafirmados os compromissos já assumidos nas linhas do Minho, Beira Alta e Sines, mas sem avançar novos prazos. Dos dois lados da fronteira, há sucessivos atrasos.

Lançados 3,5 km de autoestrada até Vilar Formoso

Até junho de 2020, deverão ser construídos os 3,5 quilómetros de autoestrada que faltam à A25, para chegar à fronteira de Vilar Formoso. No valor de 13 milhões de euros, a empreitada foi assinada ontem, na Guarda, na presença do primeiro-ministro, António Costa. A mesma obra será executada do lado espanhol, para que todo o trajeto entre a Guarda e Cuidad Rodrigo seja feito em autoestrada.