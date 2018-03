Portugal é o país mais amigável do mundo

Hoje às 14:34 Facebook

Portugal surge no 1.º lugar de uma lista de 65 países amigáveis para imigrantes, de acordo com um estudo da Inter Nations, divulgado na revista norte-americana Forbes. O país sobe nove lugares em relação a 2016.

O estudo realizado pela InterNations, a maior rede global de informações para expatriados, analisou cerca de treze mil inquéritos, de pessoas espalhadas por 188 países. Os parâmetros analisados foram a atitude perante os imigrantes, a facilidade para fazer amizades e a probabilidade de os expatriados permanecerem no país.

Subindo nove lugares desde o último estudo, realizado em 2016, Portugal recebeu excelentes críticas de expatriados que por cá passaram. Analisando os parâmetros do estudo, 94% dos expatriados gostam da atitude dos portugueses, 58% referem que é fácil fazer amigos em Portugal e quase metade das pessoas que passam pelo nosso país (47%) gostariam de ficar.

"A população local é simpática e atenciosa", refere um australiano.

Destaque para o facto de só haver três países europeus no top 20. Para além de Portugal, Espanha (17.º) e Roménia (19.º) são as outras nações. O Kuwait foi considerado o país menos amigável. 46% dos expatriados, três vezes mais do que a média global (16%), refere que a atitude da população não é a melhor.

Top 3 países mais amigáveis:

1. Portugal

2. Taiwan

3. México

Top 3 países menos amigáveis:

1. Kuwait

2. Áustria

3. Suíça