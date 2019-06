Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo

Hoje às 15:34 Facebook

O valor médio da tranquilidade global melhorou pela primeira vez em cinco anos, apesar de o mundo continuar a ser menos pacífico do que há uma década.

Segundo o 13.º relatório anual do Índice Global de Paz (GPI), elaborado pelo Instituto para Economia e Paz sediado em Sydney, a Europa continua a ser a região mais pacífica do mundo, registando uma ligeira melhoria, e a região do Médio Oriente e Norte de África ainda é a menos pacífica.

No total, 22 dos 36 países europeus registaram melhorias no GPI de 2019 face ao ano anterior.

Desde o primeiro ano do "Global Peace Index" (Índice Global da Paz), há 13 anos, que a Islândia mantém o título do país mais pacífico do mundo, seguido pela Nova Zelândia, que manteve o segundo lugar do ano passado. Uma das novidades do ranking deste ano é Portugal. Depois de em 2018 ter deixado o terceiro lugar para ocupar o quarto, este ano voltou a subir, tornando-se novamente o terceiro país mais pacífico do mundo.

De acordo com o estudo, Portugal deu passos bastante significativos na tranquilidade, nos últimos cinco anos. No Índice Global da Paz de 2014, Portugal estava em transição para sair da crise financeira nacional e por isso encontrava-se no número dezoito da classificação. Atualmente, Portugal é citado como um exemplo de ressurgimento económico e progresso da paz, após a crise financeira, voltando ao crescimento económico dos níveis de 2009.

Em quarto lugar no ranking dos países mais pacíficos está a Áustria, e em quinto encontra-se a Dinamarca. O Afeganistão é agora o país menos pacífico do mundo, substituindo a Síria, que passou a ser o segundo menos pacífico.