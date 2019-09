Portugal falha nova meta de reciclagem

Zulay Costa Hoje às 10:37 Facebook

Portugal vai falhar a nova meta europeia de Reciclagem de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), que este ano passou de 45% para 65% do peso médio dos resíduos que entraram no mercado nos três anos anteriores, dizem várias entidades ligadas ao ambiente e valorização de resíduos. A associação ambientalista Zero defende depósito pago para incentivar entrega.

"Em 2019, Portugal vai recolher e tratar, no máximo, apenas metade dos 65% dos REEE a que está obrigado", afirma a associação Zero, que tem procurado monitorizar o setor e lembra que este tipo de resíduos carece de atenção especial por ter contaminantes perigosos.

Também o Eletrão - Associação de Gestão de Resíduos, diz que "a partir deste ano, Portugal entrará em incumprimento" como "consequência do aumento drástico das metas" e de "um normativo de cálculo das metas mais rigoroso que foi implementado". A ERP, outra entidade gestora de resíduos, considera que o novo objetivo "só será possível de concretizar com o envolvimento de todos".