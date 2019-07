Portugal pede ajuda e Espanha envia dois aviões de combate a fogos

Hoje às 18:00 Facebook

Dois aviões pesados anfíbios espanhóis deverão começar a operar esta segunda-feira à tarde no incêndio que lavra em Vila de Rei e Mação, depois de Portugal ter solicitado "assistência bilateral" àquele país.

"Portugal solicitou assistência bilateral a Espanha no quadro do Protocolo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha sobre Cooperação Técnica e Assistência Mútua em matéria de Proteção Civil", lê-se numa nota divulgada pelo Ministério da Administração Interna (MAI).

Na nota é ainda referido que Espanha disponibilizou "de imediato dois aviões pesados anfíbios, que deverão operar no incêndio de Vila de Rei já esta tarde".

Vários incêndios deflagraram no distrito de Castelo Branco ao início da tarde de sábado. Dois com origem na Sertã e um em Vila de Rei assumiram maiores dimensões, tendo este último alastrado, ainda no sábado, ao concelho de Mação, distrito de Santarém.

Cerca das 17.50 horas, na página da Internet da Proteção Civil era indicado que 1089 bombeiros combatiam o fogo que deflagrou em Vila de Rei, apoiados por 332 veículos. Estavam ainda a operar 17 meios aéreos.

Cerca das 13 horas numa conferência de imprensa realizada no centro de comando instalado no pavilhão desportivo municipal da Sertã, o comandante do Agrupamento Distrital do Centro Norte, Pedro Nunes, adiantou que o fogo que lavra desde sábado em Vila de Rei estava dominado em 90%, embora existissem ainda zonas "muito quentes".

Por isso, referiu, a Proteção Civil estava a encarar "com muita reserva" as horas seguintes.

Na conferência de imprensa, Paula Neto, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), referiu que, durante a manhã, se registaram mais dois feridos ligeiros, um deles um técnico do INEM, que sofreu uma luxação ligeira, e o outro um bombeiro, pelo que, até ao momento, há o registo de 11 feridos ligeiros e um grave.