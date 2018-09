Portugal tem 15 empresas com produtos com rótulo ecológico da UE

05 Junho 2018 às 00:47 Facebook

Portugal tinha 1.167 produtos, de 15 empresas, com rótulo ecológico da União Europeia no final de 2017, a maioria da área do papel, seguida das tintas e vernizes para interiores, segundo dados divulgados esta terça-feira.

No Relatório Estado do Ambiente (REA), é referido que, no final do ano passado, "o rótulo ecológico da União Europeia estava atribuído a produtos de 15 empresas".

No gráfico que apresenta a distribuição por tipo de produtos, o papel de cópia apresenta 894 produtos e o papel "tissue" 130, aparecendo em terceiro lugar as tintas e vernizes para interiores, com 100 produtos.

Segundo o documento, que atualiza dados de algumas áreas do ambiente, no final de 2017 estavam registadas 54 organizações nacionais no Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS).

O número de organizações certificadas em Portugal em 2017 pela Norma ISO 14001, relacionadas com critérios ambientais, foi de 1.174, quando um ano antes era 1.123.

As organizações certificadas pela ISO 14001 "continuam a apresentar um ligeiro crescimento, enquanto o número de organizações registadas no EMAS tem vindo a estabilizar", aponta o REA.