Portugal tem mais dois monumentos na lista de Património Mundial da UNESCO. O Palácio de Mafra e o Bom Jesus, em Braga, foram aprovados, em Baku, no Azerbaijão.

O Santuário do Bom Jesus, em Braga, recebeu, este domingo, a classificação de Património Cultural Mundial da UNESCO, na reunião do comité da organização, a decorrer em Baku, no Azerbaijão, anunciou a organização.

O conjunto composto pelo Palácio, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Tapada de Mafra também recebeu a classificação de Património Cultural Mundial da UNESCO.

Estes monumentos portugueses fazem parte "das 36 indicações para inscrição na Lista do Património Mundial", que estão a ser avaliadas na 43.ª Sessão do Comité do Património, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a decorrer em Baku, no Azerbaijão até 10 de julho.

Portugal conta com agora 17 locais classificados em território nacional, havendo ainda 11 que constituem património mundial de origem portuguesa no mundo.

O Centro Histórico de Angra do Heroísmo, o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, em Lisboa, num conjunto de proximidade, o Mosteiro da Batalha e o Convento de Cristo, em Tomar, foram os primeiros classificados, em 1983.

A Lista do Património Mundial da UNESCO integra atualmente 1.092 sítios em 167 países.