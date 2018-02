Português condenado a oito anos de prisão na Nova Zelândia

Hoje às 12:42 Facebook

Um português foi condenado a oito anos e três meses de prisão na Nova Zelândia por ter sido detido com 2,6 quilos de cocaína no aeroporto de Auckland.

Segundo as autoridades, o homem, de 47 anos, foi detido no aeroporto de Auckland a 13 de outubro do ano passado, vindo do Chile.

Os serviços alfandegários detetaram que o português escondia cocaína, com um valor de venda de 1,2 milhões de dólares neozelandeses (mais de 710 mil euros), no forro das duas malas que transportava.

Durante o interrogatório, o homem admitiu que transportava sacos de cocaína a troco de dinheiro.

O português deverá ser deportado após cumprir a sentença.