Português detido nos EUA por transporte de imigrantes ilegais

Um imigrante português em Nova Jérsia está a ser acusado de transportar de forma ilegal dois portugueses do Canadá para os EUA

Segundo a policia fronteiriça americana, José Manuel Moreira de Sousa foi detido na terça-feira no condado de Essex, no Estado de Vermont, perto da fronteira com o Quebeque.

No automóvel de José Sousa seguiam outros dois portugueses sem autorização para entrarem no pais.

Segundo o tribunal, o português admitiu ter conduzido os dois homens para o Canadá e ajudado a planear a sua fuga de volta para os EUA.

Sousa passou de novo a fronteira para os EUA, apanhou os dois homens que tinham passado a fronteira ilegalmente, e estava a conduzi-los de volta para Nova Jérsia.

Depois da detenção, Moreira de Sousa disse a um agente dos serviços de imigração que as leis de imigração americanas o tinham obrigado a cometer o crime, uma vez que não conseguia arranjar trabalhadores para o seu negócio.