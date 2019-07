Português foi medalha de prata nas Olimpíadas de Matemática

JN Hoje às 01:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A delegação portuguesa conquistou uma medalha de prata, uma de bronze e quatro menções honrosas nas Olimpíadas Internacionais de Matemática, em Bath, no Reino Unido.

Kevin Pucci, do 12.º ano da Escola Secundária Dr. Júlio Martins, em Chaves, e David Nassauer, do 12.º ano da Escola Secundária D. Filipa de Lencastre, em Lisboa, são os alunos que arrecadaram as medalhas.

Esta é a maior competição internacional de matemática, que já conta 60 edições e reúne mais de 600 estudantes provenientes de 112 países.

.