Português lidera operações de voo de missão a Marte

Tiago Loureiro trabalha na Agência Espacial Europeia. Há mais dois portugueses envolvidos na ExoMars 2020.

Há um português no comando das operações de voo da ExoMars, a missão da Agência Espacial Europeia (ESA) que, em 2020, conta fazer chegar a Marte um rover de exploração europeu e uma plataforma de superfície russa.

Tiago Loureiro lidera a equipa responsável por todas as operações de voo e será dele a responsabilidade, por exemplo, de coordenar a especificação, produção e validação dos sistemas que fazem parte do centro de controlo e antenas de comunicações e liderar a execução das operações de voo, desde que a nave se separa do foguetão até à aterragem em Marte.

A missão, que deverá aterrar no planeta vermelho em 2020, vai permitir perceber se há ou houve vida naquele planeta. "É um passo fundamental para a futura exploração de Marte, seja nas missões para trazer amostras para a Terra, seja para preparar futuras missões robóticas", explica Tiago Loureiro, que há dias esteve em Portugal para dar a conhecer o projeto, no âmbito das SpaceTalks, uma iniciativa promovida pela ESA e Fundação para a Ciência e Tecnologia.

"Se se encontrarem indicações de que houve vida em Marte, muda o facto de que teríamos confirmação que a vida pode surgir noutros sítios que não a Terra. Seria uma mudança enorme no conhecimento da Humanidade". Se não, será sempre aprofundado o conhecimento sobre a geologia e superfície daquele planeta.

O engenheiro aeroespacial, de 41 anos, é natural de Setúbal e formou-se no Instituto Superior Técnico. Está na ESA desde 2004 e já colaborou noutras missões na agência europeia, como o satélite MetOp-A (o primeiro da série, lançado em 2006), a sonda LISA Pathfinder (antes do lançamento), o observatório Herschel/Planck (lançados em 2009) e a missão Gaia (lançada em 2013).

Nesta missão, não será o único português. No centro de controlo em Darmstadt, o responsável pelo desenvolvimento do simulador de operações e a responsável pelo sistema de controlo de missão da ExoMars 2016 são também portugueses, explicou, realçando que há vários cientistas portugueses a trabalhar na ESA.