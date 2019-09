Português morreu em despiste de carrinha em Badajoz

Hoje às 22:47 Facebook

Um português, de 34 anos, morreu e outro, de 30, ficou ferido na sequência do despiste da carrinha em que seguiam na A-5, em Talavera de La Real, na província de Badajoz, em Espanha.

Os dois homens regressavam a Portugal, anteontem, quando, ao quilómetro 380, numa zona de grande sinistralidade, a viatura saiu da estrada e capotou. O condutor foi projetado do veículo e teve morte imediata.

O ferido foi conduzido ao Hospital Universitário de Badajoz, onde recebeu tratamento a ferimentos ligeiros e teve alta algumas horas após o acidente.

No local do acidente estiveram agentes da Guardia Civil e elementos de socorro médico, com uma unidade medicalizada e outra de suporte básico de vida.

Desconhecem-se, ainda, as identidades dos dois portugueses.