Português morreu num acidente com 36 veículos em Espanha

JN Hoje às 15:11, atualizado às 15:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente que envolveu 36 veículos em Cáceres, Espanha, causou a morte de um cidadão português e 12 feridos.

O grave acidente aconteceu esta quinta-feira cerca das 09 horas (08 horas em Portugal continental) ao quilómetro 62 da autoestrada EX-A1, junto à localidade de Galisteo, em Cáceres, e envolveu 45 veículos numa altura em que se registava forte nevoeiro.

Do acidente resultaram um morto e 15 feridos, um dos quais em estado crítico. Segundo o presidente da Junta da Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que esteve no local, a vítima mortal é um homem de nacionalidade portuguesa. O governante acrescentou que, pelo apelido, a vítima poderia ter origens do Leste europeu.

Na origem do acidente poderá estar a fraca visibilidade devido ao nevoeiro intenso, admitiu Guillermo Fernández Vara, embora seja preciso aguardar pelos resultados da investigação.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O subdelegado do governo de Cáceres, José Carlos Bote, acrescentou que uma unidade especializada de Mérida vai assumir a investigação deste acidente "múltiplo", constituído por acidentes "diferenciados" ocorridos no sentido de Coria e no sentido de Plasencia, apesar de não ser possível determinar se estão relacionados. Esclareceu ainda que no total estiveram envolvidos 36 veículos (inicialmente referiu-se 45) - 23 seguiam em direção a Coria e 13 em direção a Plasencia.

Vários meios de socorro foram mobilizados para o local, nomeadamente, quatro ambulâncias da Cruz Vermelha da Extremadura, um helicóptero de Cáceres, unidades médicas de Plasencia e Coria.

Os veículos de emergência sentiram alguma dificuldade para chegar ao local do acidente, tendo a Cruz Vermelha lançado um apelo nas redes sociais para os condutores evitarem aquela via. Também o subdelegado do governo de Cáceres confirmou as dificuldades dos serviços médicos em aceder ao local num primeiro momento, mas a intervenção da Guardia Civil facilitou a passagem.

A autoestrada esteve cortada entre os quilómetros 61 e 66, em ambos os sentidos, até cerca das 16.40 horas (15.40 horas em Portugal continental).