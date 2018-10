Português vence segundo prémio do Euromilhões

Hoje às 00:52 Facebook

Twitter

O primeiro prémio do concurso do Euromilhões de sexta-feira, no valor de 17 milhões de euros, saiu a um apostador no estrangeiro, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, de 156.384 euros, saiu a sete jogadores, um dos quais em Portugal, enquanto o terceiro, de 23.178 euros, saiu a 11 apostadores, quatro deles no nosso país.

O quarto prémio, no valor de 3.897 euros, saiu a 32 apostadores, quatro dos quais com aposta registada em Portugal.

A combinação vencedora do concurso 80/2018 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 08 -- 16 -- 24 -- 26 -- 35 e pelas estrelas 03 e 11.