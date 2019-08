Portugueses dormem quase tanto no país como lá fora

Erika Nunes Hoje às 13:31 Facebook

Os portugueses foram responsáveis por 87,8 milhões de dormidas turísticas, em Portugal e lá fora, durante o ano passado. O número de dormidas na hotelaria estrangeira (18,3 milhões) é quase equivalente às noites na hotelaria nacional (19,9 milhões).

Cá dentro, ainda há que contar com 49,6 milhões de noites noutros tipos de alojamento (pago ou gratuito). Ao todo, em Portugal, as 69,5 milhões de dormidas de portugueses ultrapassaram as 47,8 milhões de noites dos estrangeiros.

As Estatísticas do Turismo 2018, publicadas ontem pelo INE, mostram como os mercados emissores de turistas para Portugal abrandaram o fluxo, mas aqueles portugueses que podem não ter ficado na hotelaria paga beneficiaram a economia das regiões que souberam atraí-los (Alentejo, Centro, Açores e Norte).