Povo e ambientalistas cerram fileiras contra as explorações de lítio

Eduardo Pinto com Ana Peixoto Fernandes e Sandra Ferreira Hoje às 10:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Multiplicam-se as vozes de protesto contra a exploração de lítio em Portugal. Começou no Barroso (Montalegre e Boticas) e estendeu-se a outros pontos. Para já, o Estado só assinou um contrato para extração do mineral em terras montalegrenses. A Quercus intensifica hoje a campanha para impedir minas a céu aberto.

O lítio está hoje no centro do debate em Barco, Covilhã, no 1.º Fórum Nacional Ambiente e Lítio, organizado pela Quercus e pela AZU - Ambiente em Zonas Uraníferas. Durante o evento vai ser lançada a plataforma digital Alerta Lítio, que pretende "parar projetos e propostas de exploração em Portugal", e ainda uma petição pública para exigir a "discussão nacional alargada sobre os impactos" que pode ter.