Praias fluviais não vigiadas continuam a ser flagelo de morte

O afogamento de um homem de 60 anos no Tejo e a recuperação do corpo de um atleta que desapareceu no domingo nas águas do rio Minho, na quinta-feira, aumentaram para 72 o total de mortes por afogamento este ano, número que, ainda assim, é inferior ao registado no mesmo período em 2018 (78) e 2017 (88). A esmagadora maioria dos casos ocorreu em praias fluviais no interior sem nadadores-salvadores.

De acordo com a Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores (Fepons), os meses de julho e agosto deste ano foram os que registaram menos afogamentos dos últimos três anos. "Houve uma diminuição geral, mas continuamos com o flagelo das mortes no interior", afirma Alexandre Tadeia, presidente da Federação. A Fepons alerta que morrem mais homens, na casa dos 40 anos.

