JN Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

O Bloco de Esquerda denunciou uma praxe, que classifica como "humilhante" e "violenta", de um aluno do primeiro ano da Universidade de Évora, depois de esta ter sido filmada e ter vindo a público.

No vídeo, divulgado no Facebook, é possível ver o jovem a ajoelhar-se sobre as mãos e a colocar a cabeça no chão sobre um monte de farinha. Nas filmagens, é possível ouvir o estudante praxado a pedir o fim do exercício, apelo que não é acedido pelos responsáveis da praxe. "Não me interessa, desenmerde-se", diz um dos estudantes. Segundo o partido, o "cenário do abuso" é o Rossio de São Brás, concelho de Évora.

O BE julga "absolutamente inaceitável" que, apesar dos sucessivos alertas e campanhas, "atos como estes, de profunda violência e humilhação sob estudantes do primeiro ano, continuem a ser impunemente tolerados e praticados". No site "esquerda.net", o partido clarifica que já questionou o Governo e a Universidade de Évora sobre a prática em causa.

"O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda foi confrontado com filmagens, que circulam nas redes sociais desde 24 de setembro, em que um aluno recém matriculado na Universidade de Évora - comummente designado de "caloiro" pela "praxe académica" - é coagido por um grupo de alunos mais velhos a estar de corpo fletido com a cabeça encostada ao chão, de pernas cruzadas e com os joelhos em cima das mãos", pode ler-se em dois documentos, assinados pelo deputado bloquista Luís Monteiro, e enviados tanto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior como à Universidade.

Na pergunta ao Governo, datada de 27 de setembo, o Bloco questiona se tem conhecimento da situação exposta e que diligiência tomaram ou pretendem tomar. E ainda se considera aceitável que entidades sob a sua tutela "deem o seu aval a atos de violência física no âmbito de atividades que um grupo de estudantes decide serem a forma de 'integração' no ensino superior". "Considerando que os casos de violência na praxe se mantêm e, alguns casos, se agudizam, tenciona o MCTES implementar outras medidas para combater a violência praxística?", questiona o documento.

Em requerimento enviado no mesmo dia à Universidade de Évora, o Bloco pergunta, à semelhança das questões enviadas ao Governo, se a instituição está disponível "para intervir de forma clara e consequente sobre a realização de praxes, assumindo uma posição em defesa da dignidade dos e das estudantes e condenando todo o ato de violência e humilhação que esta atividade promove" e se considera "tomar medidas para combater a violência praxística".