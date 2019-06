Prémio de consolação para Portugal em novo "jackpot" do Euromilhões

Hoje às 22:27 Facebook

Um apostador em Portugal ficou a uma estrela de ganhar 24 milhões de euros. O segundo prémio no concurso desta terça-feira do Euromilhões rende um prémio de consolação de 143 mil euros.

O próximo concurso do Euromilhões vai ter um "jackpot" de 36 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou na chave sorteada esta terça-feira, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, de 151.922,71 euros, saiu a cinco jogadores, um deles em Portugal. Um prémio, de consolação, a uma estrela dos 24 milhões de euros, que vai encurtar para cerca de 144 mil euros, depois de deduzidos quase oito mil euros em imposto de selo (IS) - aprovado durante a presença da troca, o imposto Vítor Gaspar veio para ficar.

O terceiro prémio, de 35.384,53 euros, vai para cinco apostadores no estrangeiro, enquanto o quarto prémio, de 1.602,56 euros, será entregue a 54 jogadores, dois dos quais com aposta registada em território nacional. Como só pagam IS em prémios superiores a cinco mil euros, vão receber a maquia limpa.

A combinação vencedora do concurso 049/2019 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 12 - 24 - 37 - 40 - 44 e pelas estrelas 3 e 7.