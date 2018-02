Prémio Mariano Gago para Sobrinho Simões

J.A. Hoje às 17:57 Facebook

Twitter

O conceituado patologista Manuel Sobrinho Simões foi um dos cinco galardoados com os primeiros "Gago Awards in European Science Policy" que visam distinguir personalidades que se destacaram no desenvolvimento das políticas de Ciência na Europa.

Recorde-se que o rosto do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular (IPATIMUP) reformou-se a 8 de setembro passado, dia em que celebrou 70 anos, mantendo, no entanto, uma intensa atividade ligada à investigação clínica e à divulgação científica.

Àquele que foi considerado o patologista mais influente do Mundo, em 2015, juntaram-se, hoje, no I3S, no Porto, Jean-Pierre Bourguignon, presidente do European Research Council; Alexander Eggermont, diretor-geral do Gustave Roussy Comprehensive Cancer Center; Ulrik Ringborg, diretor do Karolinska Cancer Center (Estocolmo); e Karin Sipido, Chefe de Cardiologia Experimental na Universidade de Leuven. As medalhas foram entregues no final da conferência que analisou e discutiu, durante o dia de hoje, a investigação na área do cancro.