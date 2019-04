Prémio superior a 25 milhões de euros vai para apostador no estrangeiro

Hoje às 21:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro prémio do concurso do Euromilhões desta terça-feira, num valor superior a 25 milhões de euros, saiu a um apostador no estrangeiro.

O segundo prémio, de 253.763,78 euros, saiu a três jogadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, de 35.462,68 euros, vai também para cinco apostadores estrangeiros.

O quarto prémio, no valor de 3.097,47 euros, saiu a 28 apostadores, dois dos quais com aposta registada em Portugal.

A combinação vencedora do concurso 035/2019 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 5; 12; 20; 26 e 48 e pelas estrelas 2 e 11.