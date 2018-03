Presidente apresenta condolências à família da mais recente vítima dos incêndios

Hoje às 00:19 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou este sábado condolências à família da mulher que morreu no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a 49ª vítima mortal dos incêndios de outubro de 2017.

O Chefe de Estado apresentou condolências à família da vítima, residente na aldeia de Chão de Vento, freguesia de Sobral, Mortágua, "vítima dos incêndios de outubro passado e que hoje faleceu, depois de uma longa agonia", informou uma nota divulgada no site oficial da Presidência.

A mulher morreu hoje no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra onde estava internada na sequência dos incêndios ocorridos em outubro no norte e centro do país, disse à agência Lusa fonte do hospital.

De acordo com a mesma fonte, a mulher teria mais de 70 anos. É a 49ª vítima mortal dos incêndios que deflagraram entre os dias 14 e 16 de outubro de 2017 no norte e centro de Portugal.

A comissão que analisou os grandes incêndios rurais de 2017 entregou na terça-feira, no parlamento, o relatório dos fogos de outubro, envolvendo oito distritos das regiões Centro e Norte.

O documento, que atualizava então para 48 o número de mortos nesse mês, conclui que falhou a capacidade de "previsão e programação" para "minimizar a extensão" dos incêndios.