Presidente chinês enviou mensagem de condolências pelas vítimas dos incêndios

O Presidente chinês, Xi Jinping, enviou ao homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, uma mensagem de condolências pelas vítimas dos incêndios que domingo deflagraram em vários distritos de Portugal.

Na mensagem, o líder chinês diz ter ficado "chocado" ao saber que os incêndios em Portugal causaram grande número de vítimas e prejuízos materiais, detalha a agência noticiosa oficial Xinhua.

Xi Jinping "endereçou sentidas condolências às vítimas e transmitiu os seus sentidos pêsames aos feridos e famílias afetadas, em nome do Governo e do povo chinês e dele próprio", acrescenta a agência.

O também secretário-geral do Partido Comunista da China disse acreditar que os portugueses vão ultrapassar o desastre e reconstruir a sua terra natal, sob a liderança do Presidente português.

As centenas de incêndios que deflagraram, no domingo, no norte e centro de Portugal, provocaram pelo menos 42 mortos e 70 feridos.

É a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, um fogo que alastrou a outros municípios e provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.