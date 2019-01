Presidente da Bulgária faz visita oficial a Portugal a 30 e 31 de janeiro

Hoje às 14:05 Facebook

O Presidente da Bulgária, Rumen Radev, fará uma visita de Estado a Portugal nos dias 30 e 31 de janeiro.

A convite do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o chefe de Estado búlgaro "efetuará uma visita de Estado a Portugal nos dias 30 e 31 de janeiro", referiu a nota.

De acordo com o comunicado, "esta deslocação permitirá consolidar e aprofundar as relações bilaterais entre Portugal e a Bulgária em todas as suas dimensões, bem como abordar temas de interesse comum nos contextos europeu e euro-atlântico".

A 30 de janeiro, Rumen Radev será recebido pelo Presidente da República na Praça do Império, com honras militares, a que se seguirá uma reunião entre os dois chefes de Estado no Palácio de Belém.

No final do dia, Marcelo Rebelo de Sousa oferecerá um jantar em honra do seu homólogo búlgaro no Palácio Nacional da Ajuda.

No dia seguinte, o Presidente Rumen Radev vai reunir-se com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e receberá, na Câmara Municipal de Lisboa, a chave da cidade.

Seguir-se-á um breve passeio de elétrico por algumas das ruas mais emblemáticas da capital, após o que o primeiro-ministro, António Costa, oferecerá um almoço em honra do Presidente búlgaro.

Da parte da tarde, segundo a nota, o Presidente búlgaro visitará a Fundação Champalimaud e o Palácio Nacional de Mafra.