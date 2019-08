Presidente da Câmara da Trofa quer regionalização para combater "lóbi da capital"

Hoje às 20:01 Facebook

O presidente da Câmara da Trofa, Sérgio Humberto, concorda com as conclusões da Comissão Independente para a Descentralização de avançar para a regionalização para acabar com quem se deixa vencer pelo "lóbi da capital".

A Comissão Independente para a Descentralização defendeu a criação de Regiões Administrativas em Portugal, para o que prevê a realização de um novo referendo, num relatório entregue na quarta-feira na Assembleia da República.

O autarca da coligação PSD/CDS que gere aquele concelho do distrito do Porto afirmou-se, em declarações à Lusa, "um regionalista convicto" apesar de "em 1998 ter votado contra a regionalização", justificando a alteração de pensamento pela "experiência autárquica acumulada".

Argumentando que com o passar dos anos o "Estado tornou-se cada vez mais centralista", Sérgio Humberto defendeu o aproveitamento das estruturas criadas, acrescentando-lhes "coordenação e competência do ponto de vista humano e financeiro e com os pacotes devidos".

"As regiões mais produtivas de Portugal estão no Norte e no Centro. Lisboa não é o concelho mais exportador do país, toda a gente sabe", salientou o autarca para quem, no que concerne a centralismo, o "problema não são os lisboetas, mas os alisbonados".

E explicou: "são aqueles do Norte que chegam a Lisboa e quando têm cargos de poder, quer em secretarias de Estado quer em ministérios, são mais centralistas que os lisboetas. Esses é que me preocupam, que se deixem vencer pelo lóbi da capital".

Concluindo ser a "favor de um referendo" afirmou-se "convicto de que população percebe hoje que a regionalização é um ganho para o país" razão porque, enfatizou, é a "favor da regionalização a 1000%".

A Comissão, liderada pelo antigo ministro socialista João Cravinho, foi criada em 2018 na dependência da Assembleia da República para "promover um estudo aprofundado sobre a organização e funções do Estado aos níveis regional, metropolitano e intermunicipal" em Portugal continental e centrou a sua análise "nos níveis compreendidos entre a administração central e os municípios e freguesias".

No relatório, o organismo salienta que "nos últimos anos o grau de centralismo das decisões públicas em Portugal acentuou-se de forma significativa, com a crescente debilitação das entidades da administração central presentes nas regiões", o que "tem elevados custos do ponto de vista da eficácia, eficiência e equidade das políticas e da provisão de serviços aos cidadãos e às empresas".

Por outro lado, alimentou "um perigoso sentimento de abandono por parte de populações que se sentem esquecidas e cada vez mais longe de decisores políticos".

As futuras regiões administrativas devem, numa primeira fase, dar prioridade à gestão de fundos europeus estruturais e de investimento, apesar de poderem também assumir competências na cultura, agricultura e educação, defende um relatório da Comissão Independente para a Descentralização.

No documento, a Comissão considera que na fase de arranque, que prevê de quatro anos, o governo das futuras regiões administrativas deve centrar-se na decisão e coordenação de "políticas de âmbito transversal, reforçando a capacidade de intervenção nos domínios de ação das atuais Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional" (CCDR), ou seja, no desenvolvimento regional, ordenamento do território e cidades, ambiente e cooperação regional transfronteiriça.

A criação de um Banco de Desenvolvimento Regional é uma das recomendações da Comissão Independente para a Descentralização, que defende também a constituição de um grupo de trabalho interministerial para a reforma da administração desconcentrada do Estado.