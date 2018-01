Marcelo defende "medidas urgentes" sem esperar por "magnas reformas"

Hoje às 17:36, atualizado às 17:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República pediu aos partidos que se posicionem quanto ao Pacto de Justiça acordado pelos parceiros judiciários e defendeu que há que avançar com "medidas urgentes".

No encerramento da sessão solene de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "da parte do Governo ficou já explícita a disponibilidade para equacionar as pistas agora propostas".

"Importa igualmente conhecer o posicionamento dos partidos que dispõem de assento na Assembleia da República e apurar se - independentemente das suas perspetivas próprias e até da salutar afirmação de vias diferentes quanto à governação - aceitam também, desta feita, receber e ouvir com apreço e espírito aberto o que resultou da ponderação difícil e longa daqueles que todos os dias cumprem a sua missão na nossa justiça", declarou.

O presidente da República defendeu que "há que aproveitar estes ventos" e "não perder tempo" à espera da "construção ideal de um sistema completo".

"Avancemos com medidas urgentes em áreas em que a necessidade é mais visível", apelou.