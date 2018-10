Presidente preocupado com aumento de ditaduras "num mundo cada vez mais irracional"

Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:10 Facebook

Twitter

Marcelo Rebelo de Sousa alertou ainda para os novos escravos explorados por redes de tráfico de seres humanos. Governante marcou presença no 62.º Congresso da União Internacional dos Advogados, que começou nesta terça-feira.

O presidente da República mostrou-se, nesta terça-feira, preocupado com o aumento do número de ditaduras no Mundo. No Porto, onde presidiu à cerimónia de abertura do 62.º Congresso da União Internacional dos Advogados, Marcelo Rebelo de Sousa alertou também para o surgimento de um novo tipo de escravatura, alimentado por redes ilegais de tráfico de seres humanos. "O grande desafio da justiça é, por um lado, [contribuir para] mais liberdade e, por outro, mais igualdade, e eu falei de mais igualdade a propósito das escravaturas dos tempos presentes. Há cada vez mais leis contra a escravatura e há, infelizmente, mais novos escravos, a começar pelos muitos imigrantes nas redes clandestinas, que os exploram. Mas também há problemas de liberdade. Se olharmos para o mundo, o número de democracias vai diminuindo e o número de ditaduras vai aumentando e isso não é uma boa notícia", afirmou aos jornalistas.

Esta foi a única vez em que o Chefe de Estado falou em português. No interior do Edifício da Alfândega, com vista para o rio Douro, Marcelo Rebelo de Sousa começou por dirigir-se às dezenas de advogados oriundos de diferentes países em inglês. E foi na língua de Shakespeare que defendeu que "a lei é apenas um meio para atingir a justiça". "A vossa missão é uma peça-chave para qualquer Estado democrático, porque cabe-vos defender a Constituição e os direitos humanos. Cabe-vos ser uma voz da sociedade civil e da racionalidade, num mundo cada vez mais irracional", completou.

Já em francês, o presidente da República começou por alegar que "as instituições clássicas não estão preparadas para o ritmo atual", mas depressa chamou a atenção para a existência de um "tráfico de seres humanos sofisticado", através do qual os "escravos são manipulados".

Para terminar, Marcelo Rebelo de Sousa voltou ao inglês para insistir na necessidade de "uma luta eterna pelos direitos humanos". "Tenho a mesma luta [que os advogados] pela lei e pela justiça. E vamos lutar por esse objetivo até ao fim das nossas vidas", frisou.