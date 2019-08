Presidente da República promulga criação da Ordem dos Fisioterapeutas

Hoje às 20:19 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou a criação da Ordem dos Fisioterapeutas e o respetivo estatuto, informou, na segunda-feira, a página da Presidência.

O diploma promulgado pelo chefe de Estado emanou da Assembleia da República, que em julho aprovou a criação da Ordem dos Fisioterapeutas, com os votos a favor do PS, PAN e CDS e a abstenção do PSD, BE, PCP e PEV.

A constituição da ordem foi reprovada, em 2017, pelo Conselho Nacional das Ordens Profissionais, que considerou que as ordens têm uma legislação própria e só se justificam em "circunstâncias excecionais, que devem ser explicadas".