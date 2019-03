Presidente da República recebe partidos na segunda e na terça-feira

Hoje às 10:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe na segunda e na terça-feira os sete partidos com representação parlamentar "no quadro dos contactos regulares" que tem mantido com as forças partidárias.

De acordo com uma nota divulgada no site da Presidência da República, os encontros irão realizar-se no Palácio de Belém, em Lisboa, na segunda-feira ao final da manhã e durante toda a tarde e, na terça-feira, da parte da manhã.

Assim, o primeiro partido com representação parlamentar a ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa será o PAN, na segunda-feira, às 12 horas, seguindo-se o PEV, às 13 horas.

No mesmo dia à tarde será recebido o PCP (14.30 horas), o CDS-PP (16 horas) e o BE (17.30 horas).

Na terça-feira, às 11 horas, realiza-se a audiência com o PS e, às 12.30 horas, será recebido o PSD.

Marcelo Rebelo de Sousa tem recebido com frequência, várias vezes por ano, os partidos com assento parlamentar e, em 2016 e 2017, promoveu audiências em outubro, em vésperas ou no decurso do debate orçamental.

Em 2018, o chefe de Estado reuniu-se com os partidos em fevereiro, julho e dezembro.

Nos últimos encontros, em 05 e 06 de dezembro, um dos assuntos debatidos foi a data das eleições legislativas deste ano.

Posteriormente, Marcelo Rebelo de Sousa indicou que as eleições irão decorrer em 06 de outubro.