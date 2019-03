Presidente da República vai reunir-se com lesados do BES

Joana Amorim Hoje às 13:52 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comprometeu-se, este sábado de manhã, no Porto, a reunir-se com os lesados do BES.

Tal como na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido por uma dúzia de lesados quando entrava para a conferência "O sistema de saúde para o cidadão", que decorre durante o dia de hoje na reitoria da Universidade do Porto. Os ânimos, esta manhã, não se exaltaram, e os lesados do BES ouviram, calmamente, o presidente da República explicar-lhes a quem deveriam ligar na Presidência para agendarem uma reunião com ele.