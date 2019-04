Presidente da República visita Macau entre 30 de abril e 1 de maio

Hoje às 14:01 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visita Macau entre 30 de abril e 1 de maio, no âmbito de uma visita de Estado à China.

A visita de dois dias a Macau insere-se na deslocação do chefe de Estado português à China, que arranca já na próxima quinta-feira, a convite do presidente chinês, Xi Jinping.

No território, Marcelo Rebelo de Sousa irá encontrar-se com o chefe do executivo, Fernando Chui Sai On, indicou em comunicado o gabinete do porta-voz do Governo de Macau.

Entre 25 e 27 de abril, em Pequim, o presidente da República irá participar no segundo Fórum "Uma Faixa, Uma Rota".

O fórum irá contar com a participação de 37 chefes de Estado ou de Governo, incluindo o chefe do executivo de Macau, Fernando Chui Sai On, anunciou esta sexta-feira o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi.

Mais tarde, entre 11 e 19 de maio, será Chui Sai On a realizar uma visita oficial a Portugal, que prevê reuniões com o presidente da República e o primeiro-ministro, António Costa.

Lançada em 2013, pelo presidente chinês, a iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota" materializa a nova vocação internacionalista de Pequim.

Portugal é, até à data, um dos poucos países da União Europeia a apoiar formalmente um projeto que tem suscitado divergências com as potências ocidentais, que veem uma nova ordem mundial ser moldada por um rival estratégico, com um sistema político e de valores profundamente diferentes.