Marcelo foi o Pai Natal em Castanheira de Pêra

Hoje às 00:28, atualizado às 00:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Em dia de Natal, o Presidente da República fez questão de estar presente nos três concelhos afetados pelo incêndio de Pedrógão Grande, em junho, e transportou consigo "o sentimento de mais de dez milhões de portugueses".

Beijos, abraços e selfies foram uma constante ao longo de todo o dia, uma tradução dos pedidos que foi recebendo, nos últimos dias, para que levasse "um abraço" ou "um beijo" às pessoas da região afetada.

"Houve muitos que não mo disseram, mas pensaram e sentiram. O que estou aqui a fazer é a cumprir essa missão", explicou Marcelo Rebelo de Sousa.

Na vila de Pedrógão Grande, fez-se fila dentro e fora da igreja matriz para cumprimentar o Presidente da República. Em Figueiró dos Vinhos, assistiu a um concerto da Orquestra Clássica do Centro e por Castanheira alongou-se numa visita pela aldeia natal no centro da vila.

Pelo meio, almoçou com familiares das vítimas do incêndio e marcou presença na inauguração da sede da associação, que transformou uma antiga escola primária "singela" numa casa onde, de acordo com a presidente da associação, Nádia Piazza, se vai procurar construir "o futuro".

Na ocasião, o discurso do Presidente da República foi também centrado na reconstrução e na necessidade de se refazer a vida. Uma intervenção toda ele feita com Bárbara, de sete anos, criança de Figueiró dos Vinhos, ao seu lado, levantando-lhe as mãos sempre que falava de futuro.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"O futuro já começou aqui", notou mais tarde Marcelo Rebelo de Sousa.

No final da inauguração, houve tempo para abraços sentidos como os dados por Telma e Flávio, mãe e filho, que enfrentaram as chamas nos Troviscais, em Pedrógão Grande.

"Sabe bem saber que não se está esquecido", notou Flávio, de 14 anos.

Por Castanheira de Pêra, os abraços e beijos repetiram-se, assim como os votos de "Bom Natal", quando o Presidente da República entrou na Casa do Pai Natal, apinhada de gente ansiosa por o ver, onde teve tempo para dar um abraço longo ao Pai Natal de serviço, Alcides Simão Bernardo, que perdeu a sua casa no incêndio.

Durante a visita, recebeu retratos de Matilde, de seis anos, e Margarida, de dez anos, onde se podia ler "Marcelo, o nosso presidente", jogou mikado e participou no concurso local de postais de Natal.

Já na rua, depois de passar pela pista de gelo e visitar a Oficina dos Sonhos, chegou-lhe aos ouvidos de que havia comboio de Natal. "Há comboio? Temos que andar de comboio" - dito e feito.

Encafuado numa carruagem bem acima da lotação, acompanhado de autarcas e jornalistas, Marcelo cumpriu um passeio de cerca de 10 minutos pelas ruas de Castanheira de Pêra, atento às iluminações de Natal, monumentos e locais turísticos da vila, uma viagem "completamente inédita" para o Chefe de Estado.

"Onde é que eu pensava, às oito da noite do dia de Natal, estar a passear, num comboio de Natal, com música de Natal, em Castanheira de Pêra, depois de ter passado por uma pista de gelo", frisou o Presidente da República.

Marcelo destacou a ideia de "recriar e reimaginar e aproveitar para ser um Natal virado para o futuro" num território atingido pelos incêndios de junho.

"Cheio de miúdos, de jovens, é espetacular. Sobretudo se pensarmos naquilo que foi vivido há seis meses, esta capacidade de reconstrução e imaginação para o futuro", declarou o PR.

No fim da viagem, o Presidente da República percorreu, a pé, algumas centenas de metros até ao quartel dos bombeiros voluntários locais - trajeto que incluiu uma volta num carrossel infantil montado numa moto da polícia - para ver de perto lojas abertas ao público e casas iluminadas, naquilo que definiu como "um esforço coletivo que demonstra um espírito comunitário muito forte ".

No final da visita, Marcelo Rebelo de Sousa ficou com a sensação de que as populações "estão com um ânimo excecional", sentimento que está presente "na cabeça e no coração das pessoas.