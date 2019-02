Presidente do júri Nacional de Exames passa para instituto que faz as provas

A.I. Hoje às 17:40 Facebook

O presidente do Júri Nacional de Exames vai ser o novo presidente do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), responsável pela elaboração das provas nacionais.

Luís Santos era presidente do Júri Nacional de Exames desde 2011. O Governo aprovou esta quinta-feira, na reunião do Conselho de Ministros, a nomeação de Luís Santos para presidente do IAVE. Anabela Antunes Serrão e Manuel Carvalho Gomes serão os novos vogais.

A saída de Helder Sousa não foi totalmente pacífica. Responsável pela produção dos exames desde 2010 (transitou da presidência do anterior Gabinete de Avaliação Educacional, GAVE, em 2013), classificou os argumentos dados pelo Executivo para a não renovação do mandato como "pouco transparentes".

A tutela terá invocado a necessidade de inovação e adaptação da avaliação externa às alterações curriculares como a flexibilização e o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória mas Helder Sousa garante que essa adaptação terá sido feita pela anterior equipa. Nomeadamente nas provas de aferição práticas e híbridas (mais do que uma disciplina avaliada numa prova) ou nas orais feitas nos exames às Línguas Estrangeiras no ensino secundário.

Anabela Antunes Serrão vai para uma "casa" que já conhece. Foi diretora-adjunta do GAVE entre 2009 e 2011. Já Manuel Carvalho Gomes estava à frente da Direção de Serviços de Formação e Supervisão, tutelada pelo IAVE.