Presidente Marcelo e os óculos de realidade virtual no NOS Alive

O presidente da República, que já há muito habituou Portugal à sua omnipresença e omnisciência, não deixou a inovação passar ao lado e experimentou, esta quarta-feira, a tecnologia 5G que a edição deste ano do NOS Alive disponibiliza.

Assumindo-se como o "primeiro festival 5G em Portugal", o NOS Alive vai inovar, este ano, à boleia da tecnologia 5G, através de um sistema com câmara 360º no palco NOS Clubbing, que transmite, em tempo real, alguns concertos para óculos 3D que estão na bancada do Espaço de Convidados.

Na véspera do início do festival, que acontece de 11 a 13 de julho em Oeiras, Marcelo Rebelo de Sousa foi uma das primeiras pessoas a experimentar os óculos.

