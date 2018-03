Hoje às 12:00, atualizado às 13:30 Facebook

"Prevenção e combate dos fogos têm de estar mais integrados", defendeu esta quarta-feira o presidente da Estrutura de Missão para a Instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais.

O dispositivo de combate a incêndios no próximo verão tem de ser flexível, deixar de ser regido por fases e ter capacidade permanente para combate inicial, Tiago Oliveira numa primeira apreciação ao Relatório da Comissão Técnica Independente, entregue dia 20 de março na Assembleia da República.

Tiago Oliveira, que falava aos jornalistas na presidência do Conselho de Ministros, afirmou que a unidade de missão vai acolher as recomendações do segundo relatório da comissão técnica independente, que analisou os fogos de outubro do ano passado, divulgado na terça-feira.

O responsável afirmou ainda que as populações e turistas têm de estar preparados para agir em caso de "um evento extremo" e ser servidos por um sistema de comunicação eficaz "para que, quando um incêndio exista, saibam o que fazer e estejam mais capacitados para reagir".

A comissão técnica independente que analisou os grandes incêndios rurais de 2017 concluiu que falhou a capacidade de "previsão e programação" para "minimizar a extensão" do fogo na região Centro (onde ocorreram as mortes), perante as previsões meteorológicas de temperaturas elevadas e vento.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil pediu um reforço de meios para combater estes incêndios devido às condições meteorológicas, mas não obteve "plena autorização a nível superior", e a atuação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi "limitada" por falhas na rede de comunicações.

Os peritos consideram que tem de haver das autoridades "flexibilidade para ter meios de previsão e combate em qualquer época do ano" e defendem a criação de uma unidade de missão para reorganizar os bombeiros.