Primeira-ministra romena destaca convergência com Portugal sobre desafios da UE

A primeira-ministra da Roménia elogiou esta quarta-feira, em Lisboa, o reforço das relações bilaterais com Portugal e a convergência de opiniões sobre os desafios fundamentais da União Europeia (UE), após um encontro com o seu homólogo António Costa.

A proposta para a criação de um grupo de trabalho para o "intercâmbio de boas práticas para que também a Roménia chegue a uma percentagem igual à de Portugal" na absorção dos fundos europeus foi um dos aspetos destacados por Vasilica-Viorica Dancila nas declarações conjuntas e após um encontro com o primeiro-ministro português no Palácio Foz, em Lisboa.

"Exprimi admiração pela forma como Portugal garantiu a absorção dos fundos europeus", assinalou a líder do partido social-democrata romeno, na chefia do Governo desde janeiro de 2018, e que se encontra em visita oficial a Portugal.

A presidência semestral da Roménia, que se inicia a 1 de janeiro de 2019, foi outro tema em destaque no encontro.

"Falámos sobre os desafios aos quais devemos responder relacionados com o Brexit, à União Europeia (UE) pós-Brexit, os desafios que surgem, a proteção das fronteiras, a imigração, a juventude, a Defesa, mas também as políticas tradicionais como a política agrícola comum ou a política de coesão", explicou a dirigente romena, que insistiu na consonância de opiniões.

"Fiquei muito contente por verificar a opinião comum sobre dossiês europeus muito importantes e chegámos à conclusão que temos de manter uma cooperação muito boa para que a UE seja reforçada após o Brexit. Conversámos sobre o quadro financeiro plurianual e notei que temos abordagens comuns sobre a alocação de verbas em domínios muito importantes para os dois países".

A melhoria da cooperação bilateral e a "criação de um roteiro de cooperação intergovernamental entre a Roménia e Portugal" assinalou ainda a intensificação da cooperação bilateral, com as duas partes a promoverem uma abordagem setorial.

Neste âmbito, e antes das declarações comuns, foram assinados três acordos, com o primeiro, um memorando de entendimento e na presença dos respetivos ministros, a abranger as áreas de saúde e medicina em matérias como recursos humanos, troca de boas práticas na política do medicamento, os planos de emergência e "e-health".

Por fim, foi anunciado e firmado um acordo de cooperação entre a Universidade de Lisboa e a Universidade de Medicina e Farmácia de Tirgu Mures.

Outro memorando de entendimento foi ainda assinado entre o Instituto Superior Técnico e o Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento para a Física e Engenharia Nuclear "Horia Hulubei" da Roménia referente à implementação do projeto infraestrutura de Luz Extrema - Física Nuclear, uma iniciativa europeia que visa criar o laser mais potente do mundo.

Costa fala de "excelente momento" para estreitar relações entre Portugal e Roménia

O primeiro-ministro, António Costa, considerou, esta quarta, ser um "excelente momento" para estreitar relações entre Portugal e Roménia, sublinhando a importância da presidência romena da União Europeia, entre janeiro e junho de 2019, ser "coroada de um grande sucesso".

António Costa recebeu esta quarta-feira, no Palácio Foz, em Lisboa, a primeira-ministra da Roménia, Vasilica-Viorica Dancila, tendo aproveitado para homenagear a comunidade romena em Portugal, que "é hoje a quarta comunidade estrangeira mais importante a residir" no país.

"Este é um excelente momento para podermos estreitar as nossas relações, quer do ponto de vista bilateral, quer no âmbito da União Europeia, onde habitualmente partilhamos a mesma visão de uma Europa que assegure a paz, que fomente a prosperidade e que reforce a coesão entre os diferentes países da União Europeia", defendeu.

Tendo os dois homólogos assinado hoje três acordos de cooperação nas áreas da medicina e da ciência, o primeiro-ministro recordou que as relações entre os dois países "têm uma longa história" e ainda no ano passado celebraram 100 anos, sendo Portugal e a Roménia cada vez parceiros mais sólidos.

António Costa afirmou que a Roménia "se prepara para assumir, dentro de poucos meses, a presidência da União Europeia", o que acontecerá entre janeiro e junho de 2019, considerando "muito importante que esta presidência romena seja coroada de um grande sucesso".

Esta presidência, concretizou o chefe do Governo português, "vai ocorrer num momento muito desafiante" para a União Europeia, com a conclusão das negociações com o Reino Unido para o Brexit, o orçamento europeu plurianual, a consolidação da reforma da Zona Euro e as questões migratórias.

"É uma presidência que se vai desenvolver já no quadro da próxima presidência portuguesa, que terá lugar em 2021 e em que teremos que apresentar ainda à presidência romena o programa tripartido entre a Alemanha, Portugal e a Eslovénia para dar sequência ao próximo trio de presidências", sublinhou ainda.

Segundo António Costa, a história entre Portugal e a Roménia "tem permitido desenvolver as relações bilaterais do ponto de vista económico e do ponto de vista cultural".

"E a assinatura hoje, destes acordos que aqui assistimos, entre instituições cientificas portuguesas e romenas e da cooperação no domínio da saúde entre Portugal e a Roménia são uma marca simbólica da vontade que temos de continuar a desenvolver e a estreitar estas relações, que do ponto de vista humano se estreitam diariamente com o contributo que muitos romenos dão para o desenvolvimento do nosso país, aqui vivendo, trabalhando, estudando", observou.