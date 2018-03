Hoje às 10:08 Facebook

Um homem de 39 anos está internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com sarampo, elevando para 71 o número de casos confirmados no surto que tem afetado o país nos últimos dias.

Segundo confirmou a diretora-geral de Saúde, o homem encontra-se estável, estando a ser investigada a ligação epidemiológica da doença. "Não deve ter sido contagiado na zona sul, pois veio do Porto, após uma viagem ao Ruanda", esclareceu Graça Freitas à Rádio Renascença.