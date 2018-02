Primeiros dicionários "online" Português-Chinês disponíveis na sexta-feira

Hoje às 08:45 Facebook

Twitter

Os primeiros dicionários "online" Português/Chinês e Chinês/Português são disponibilizado no "site" da Infopédia.pt, na sexta-feira, assinalando o Ano Novo Chinês.

"A Porto Editora escolheu o dia em que se assinala o Ano Novo Chinês para disponibilizar os primeiros dicionários "online" Português/Chinês e Chinês/Português", lê-se no comunicado hoje divulgado.

Estes dicionários apresentam mais de 25500 entradas e exemplos, e cerca de 36500 traduções, na medida em que cada entrada tem mais do que uma tradução.

Estas obras lexicográficas, de acordo com o comunicado, "foram trabalhadas tendo por base o dicionário bilingue já publicado pela editora, em maio de 2010".

"Estas obras refletem o apuro linguístico feito ao longo do tempo pela Porto Editora com o apoio de Ana Cristina Alves, autora do referido dicionário".

Com estes dicionários, a oferta da Infopédia.pt aumenta para 24 dicionários disponíveis, relacionando a Língua Portuguesa com sete idiomas - inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, neerlandês e, agora, o chinês, "reforçando assim o seu estatuto de maior base lexicográfica em Língua Portuguesa".

Em 2005, cerca 1,120 mil milhões de pessoas falavam o chinês, segundo dados divulgados pela linguista Colette Grinevald, investigadora do Laboratório Dinâmico da Língua, do Institut des Sciences de l'Homme, em Lyon, em França.

Dados divulgados, em 2014, pela Babbel Magazine, apontam o chinês, com todas as suas variantes linguísticas, como a língua mais falada no mundo, por cerca de 1,2 mil milhões de pessoas.