Privados querem duplicar oferta de hotéis no Porto e Lisboa

Os concelhos do Porto e Lisboa podem vir a dobrar o número de hotéis. Há projetos em carteira de diversos grupos hoteleiros.

Porto

A cidade do Porto terá ainda este ano mais oito hotéis, de acordo com estimativas da Associação da Hotelaria de Portugal.

O Porto tem uma carteira de 93 empreendimentos turísticos (a larga maioria hotéis) com parecer positivo do Turismo de Portugal (TdP), número que quase duplica a oferta existente em termos de unidades (há atualmente 96). De acordo com o sistema de informação do TdP, estes projetos em carteira irão disponibilizar mais 9627 camas, que se somarão às 12 473 atuais. Caso todos estes investimentos se concretizem, o Porto vai dispor de 189 empreendimentos turísticos e 22.100 camas, sem contar com a oferta de alojamento local.

Os grupos privados parecem acreditar no destino Porto. Projetos de empresas como a Eurostars, Bessa Hotel, Holiday, Neya ou Yolo têm já pareceres positivos. Alguns, como é o caso do Eurostars Aliados, que será um hotel de cinco estrelas, com 296 quartos, fruto da reabilitação de um edifício, tem data de conclusão agendada para o segundo trimestre de 2020.

Norte está imparável

Os números do Instituto Nacional de Estatística são promissores para o setor. Entre janeiro e agosto deste ano, a Região Norte registou mais de 5,2 milhões de dormidas, um crescimento de 4,8% face ao mesmo período de 2017.

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, salvaguarda que "os pareceres favoráveis não significam o licenciamento do projeto". Contudo, sublinha que, "nos últimos 10 anos, a oferta hoteleira e a procura turística duplicaram em todo o país", mostrando que há "uma forte dinâmica de investimento".

José Manuel Esteves, diretor-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), saúda estes investimentos que, na sua opinião, "desenvolvem a economia portuguesa, criam postos de trabalho e riqueza". Para o dirigente, "todos os hotéis são bem-vindos", até porque, "nos dias que correm, é irreversível o crescimento do turismo a nível mundial". Mário Ferreira, empresário do setor, recorda que a "cidade está na moda", mas que "não se deve ir por anúncios, mas por concretizações". Em Portugal, "tudo demora muito tempo, já tive projetos que demoraram três anos e outros em que estou há 20 anos", frisou.

O responsável da AHRESP sublinha que o país "deve estar adequado em termos de infraestruturas, nomeadamente aeroportuárias", realçando a importância da resolução do esgotamento do aeroporto de Lisboa, "e olhar para as ofertas de produto". Na sua opinião, "há espaço para hotéis de luxo, de três estrelas, rurais ou alojamento local, competindo aos investidores assumirem os seus riscos". Confrontado com um possível excesso de oferta, José Manuel Esteves adianta que "a tendência é encontrar novas localizações descentralizadas", fora das grandes cidades, como já acontece em Lisboa. Em jeito de conclusão, afirma: "O turismo está a dar e, como diz a Organização Mundial do Turismo, vai continuar, só é preciso solicitar qualidade na oferta".

Lisboa

Lisboa tem uma carteira de 208 empreendimentos turísticos (a larga maioria hotéis) com parecer positivo do Turismo de Portugal (TdP), número que quase duplica a oferta existente em termos de unidades (contabilizam-se 210). De acordo com o sistema de informação do TdP, estes projetos em carteira irão disponibilizar mais 23 237 camas, que se somarão às 44 130 em operação.

Caso todos estes investimentos se concretizem, Lisboa irá contar com 418 empreendimentos turísticos e 67 367 camas, sem contar com a oferta de alojamento local.

As intenções de investimento, muitas têm ainda de passar pelo crivo da autarquia liderada por Fernando Medina, seguem a onda de crescimento do turismo.

Lisboa em crescimento

Os números do Instituto Nacional de Estatística são promissores para o setor. Entre janeiro e agosto deste ano, a Área Metropolitana de Lisboa registou mais de 9,8 milhões de dormidas, um crescimento de 1,1% face ao mesmo período de 2017. O Banco de Portugal já fez saber que os turistas em território nacional deixaram 10,9 mil milhões de euros nos primeiros oito meses do ano, um aumento homólogo de 11%.

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, salvaguarda que "os pareceres favoráveis não significam o licenciamento do projeto". Contudo, sublinha que "nos últimos 10 anos, a oferta hoteleira e a procura turística duplicaram em todo o país", mostrando que há "uma forte dinâmica de investimento".

José Manuel Esteves, diretor-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similiares de Portugal (AHRESP), saúda estes investimentos que, na sua opinião, "desenvolvem a economia portuguesa, criam postos de trabalho e riqueza". Para o dirigente, "todos os hotéis são bem-vindos", até porque, "nos dias que correm, é irreversível o crescimento do turismo a nível mundial".

Mário Ferreira, empresário do setor, frisa que "não se deve ir por anúncios, mas por concretizações". Em Portugal, "tudo demora muito tempo, já tive projetos que demoraram três anos e outros em que estou há 20 anos", salienta.

O responsável da AHRESP destaca que o país "deve estar adequado em termos de infraestruturas, nomeadamente aeroportuárias", sublinhando a importância da resolução do esgotamento do aeroporto de Lisboa, "e olhar para as ofertas de produto". Na sua opinião, "há espaço para hotéis de luxo, de três estrelas, rurais ou alojamento local, competindo aos investidores e promotores assumirem os seus riscos". Confrontado com um possível excesso de oferta, José Manuel Esteves adianta que "a tendência é encontrar novas localizações descentralizadas", fora das grandes cidades, como já acontece em Lisboa. Em jeito de conclusão afirma: "O turismo está a dar e, como diz a Organização Mundial do Turismo, vai continuar, só é preciso solicitar qualidade na oferta".