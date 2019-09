Joana Amorim Hoje às 13:19 Facebook

Twitter

Partilhar

São já duas as licenciaturas de Matemática a figurarem no top 10 de cursos com médias de acesso ao Superior mais elevadas. A alta taxa de empregabilidade explica o fenómeno, num mercado carente de oferta.

Na era do tratamento e análise de dados e da inteligência artificial, a procura por estes diplomados não pára de aumentar. Que continuam a ser poucos, consequência das escassas vagas.